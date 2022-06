Δυνατότητα επικοινωνίας και απομόνωσης ξεχωριστών χρηστών στα group του WhatsApp

Περισσότερες επιλογές για τον χρήστη με τη νέα ενημέρωση της εφαρμογής.

Το WhatsApp έκανε πρόσφατα μια ενημέρωση και μέσα σε όλα προσφέρει αρκετά χρήσιμες λειτουργίες για όσους επικοινωνούν με μεγάλες ομάδες χρηστών.

Συγκεκριμένα, όσοι το αξιοποιούν μπορούν σε πρώτη φάση να κάνουν mute χρήστες που ξεχνούν να το κάνουν οι ίδιοι, κλείνοντάς τους το μικρόφωνο.

Η λειτουργία αυτή ισχύει εδώ και καιρό σε άλλα γνωστά apps επικοινωνίας, όπου οι υπεύθυνοι μπορούν να δώσουν μικρόφωνο ή να αποκλείσουν κάποιον ομιλητή.

Πλέον με αυτήν την διαδικασία, οι συζητήσεις και στο WhatsApp θα μπορούν να γίνονται πιο οργανωμένα και να αποφεύγεται το χάος.

Ακόμη, το app προσφέρει πλέον καλύτερη ενημέρωση για το αν κάποιος μπήκε πρόσφατα σε μια ομαδική κλήση, έτσι ώστε όλοι να έχουν ξεκάθαρη εικόνα του τι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο.

Πέραν αυτού, οι χρήστες μπορούν πλέον να στέλνουν μήνυμα σε ξεχωριστά άτομα όσο βρίσκονται σε ομαδική κλήση.

