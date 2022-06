Ο Μπάιντεν έπεσε από το ποδήλατο ενώ ήταν σε ευθεία και σταματημένος (vids)

Σκάλωσε το πόδι του στη δέστρα.

Μία ακόμη άβολη στιγμή για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος αυτή τη φορά, δεν σκόνταψε σε σκαλιά αεροπλάνου, αλλά έπεσε από το ποδήλατό του.

🇺🇸👴 🚲Joe Biden fell down from the bike... pic.twitter.com/sudGpkGGXt