Ο Μπρέναν των Dropkick Murphys στο Gazzetta: «Εμείς θέλουμε ο κόσμος να γίνεται σαν ένα μεγάλο... πάρτι σε αυτές τις εποχές της μεγάλης θλίψης» (vids)

Ο Τιμ Μπρέναν των Dropkick Murphys δεν κρύβει την ανυπομονησία της μπάντας για την επιστροφή της για live στην Ελλάδα και μιλά στο Gazzetta για τα... μυστικά της επιτυχίας και το γκολφ!

Dropkick Murphys. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τους ξέρεις. Δεν... παίζει καν να μην τους έχεις ακούσει. Δεν... παίζει να μην έχεις διασκεδάσει μαζί τους. Οι Dropkick Murphys πρόκειται να επιστρέψουν στην χώρα μας για δύο συναυλίες αυτό το καλοκαίρι.

Η πλέον επιδραστική αυτή μπάντα θα εμφανιστεί στην αγαπημένη της Αθήνα τη Δευτέρα 13 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Athens Rocks. Την επόμενη μέρα, Τρίτη 14 Ιουνίου θα ανηφορίσουν στην Θεσσαλονίκη, για μία συναυλία στη Μονή Λαζαριστών.

Εάν υπάρχει ένα συγκρότημα που φιγουράρει στην κορυφή των αγαπημένων του ελληνικού κοινού και κάθε του εμφάνιση συνοδεύεται από πανικό και κραυγές χαράς, αυτό δεν είναι άλλο από τους Dropkick Murphys! Από το 1996, όταν και ιδρύθηκε η μπάντα στη Μασαχουσέτη, έγινε συνώνυμο του Celtic punk συνδυάζοντας από τη μία στους Clash και τους RAMONES και από την άλλη στους Pogues και τους Dubliners που αποτελούν βασικές επιρροές τους. Οι Dropkick Murphys «γεννήθηκαν» από την εργατική τάξη, για αυτό πάντοτε στέκονταν δίπλα στις κοινωνικές ομάδες που βάλλονταν στον αγώνα τους για τη διεκδίκηση στοιχειωδών δικαιωμάτων. Ο Κεν Κάσεϊ (μπάσο και φωνή), ιθύνων νους του συγκροτήματος, άλλωστε έχει γίνει πολλές φορές η φωνή ενάντια στον φασισμό και τον νεοναζισμό, αποδεχόμενος την πολιτική χροιά κάποιων εκ των τραγουδιών τους.

Με περισσότερα από 25 χρόνια στη δισκογραφική και συναυλιακή πιάτσα, οι Dropkick Murphys έχουν δημιουργήσει έναν ξεχωριστό δεσμό με το κοινό τους, όπως αποτυπώνεται στα one of a kind live τους, όταν γίνονται ένα με το πολυπληθές κοινό τους σε τραγούδια όπως το 'I' m Shipping Up to Boston', 'Johnny I hardly Knew Ya', 'Rose Tattoo', 'Going Out in Style', 'Famous for Nothing' και πολλά άλλα! Με αφορμή τα lives επί ελληνικού εδάφους ο Μπρέναν μίλησε στο Gazzetta για τη μπάντα, τα συναισθήματά της για το come back στην Ελλάδα, τις αναμνήσεις του αλλά και το γκολφ. Ιδού...

- Πως νιώθετε που θα είστε πάλι πίσω στην αγαπημένη σας Ελλάδα;

Είμαστε ενθουσιασμένοι. Δεν μπορούσαμε να έρθουμε στην περίοδο της πανδημίας. Είναι η τρίτη μας φορά εδώ. Είναι από τα πλέον αγαπημένα μας μέρη η Ελλάδα. Είναι τρομερό το ελληνικό κοινό και είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι.

- Θυμάστε κανένα περιστατικό από τα lives σας στην Ελλάδα;

Ήταν στη Θεσσαλονίκη. Αποφασίστηκε να μετακινηθούμε σε ένα πιο μεγάλο venue (πιο μ μεγάλο μέρος για να παίξουν δηλαδή). Και όμως ήταν τόσο φοβερό το κοινό. Δεν θυμάμαι τη χρονιά ακριβώς. Είχαμε άγχος για το μέρος που θα παίζαμε επειδή θα ήταν πιο καλά, αλλά τελικά όλα πήγαν πολύ καλά.

- Υπάρχουν lives που να έχετε πει 'ουάου περάσαμε πραγματικά καλά';

Ευτυχώς είναι αρκετά. Μπορώ να πω και πολλά. Έχουμε παίξει στο Hellfest. Ήταν τρομερά. Φοβερές εμπειρίες στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Πόσο ενθουσιασμένοι είμαστε.

- Rose Tattoo. Πως εξηγείτε την... τρέλα του κόσμου με αυτό το τραγούδι;

Δεν ξέρω (χαμόγελα). Μάλλον από το Rose Tattoo, τον ρυθμό του και το πως επαναλαμβάνεται. Να ξέρετε πως αρέσει στα μικρά παιδιά. Μας έχουν πει άνθρωποι πως το ακούνε όχι επειδή το θέλουν αλλά από τα μικρά παιδιά που το ακούν. Ναι είναι τρελό το πόσο πολύ αρέσει. Είναι μάλλον η φύση του τραγουδιού και αυτή η επανάληψη.

- Υπάρχουν και άλλα εμβληματικά τραγούδια σας σε επίπεδο επιτυχιών, όπως το Tessie.

Ναι τραγούδια όπως το Tessie και το Shiping Up το Boston. Έδωσε μία εικόνα στον κόσμο τέτοια που μπόρεσε να συνδεθεί με τα τραγούδια αυτά.

Έναν τρόπο σύνδεσης. Το Shiping Up to Boston ήρθε σε μία χρονική συγκυρία όπου οι Boston Red Sox πήγαιναν για το πρωτάθλημα μετά από πολύ καιρό και έτσι συνδέθηκε με τον κόσμο. Μπήκε στο μυαλό των ανθρώπων. Δεν είμαι σίγουρος και πάλι. Νομίζω πως είναι το timing. Το κατάλληλο τραγούδι στη σωστή στιγμή.

- Νιώθω πως όταν ακούω το όνομα της μπάντας είναι σαν να περιμένουμε ένα μεγάλο πάρτι. Είναι έτσι;

Θέλουμε ο κόσμος να περνάει καλά. Η μπάντα πάντα προσπαθεί αυτό. Θέλουμε το πάρτι μας αυτό να είναι κάθε βράδυ για τον κόσμο. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να γίνεται σαν ένα μεγάλο... πάρτι. Κάθε άλμπουμ μας γράφεται με στόχο τη διασκέδαση και τον ρυμό για να έχουμε πάρτι. Υπάρχει πολλή θλίψη και θέλουμε κάτι διαφορετικό. Υπάρχει πολλή θλίψη σε αυτές τις εποχές. Είναι αυτή η ουσία χαράς και του ρυθμού.

- Νιώθετε πως έχετε ωριμάσει μουσικά με θετικό τρόπο;

Ναι έχουμε ωριμάσει μουσικά. Αυτό είναι θετικό. Η εμπειρία μας και η μουσική μας μας οδηγούν στο να φτιάχνουμε και τα τραγούδια μας. Παίρνουμε την αρχική ιδέα του πως ακουγόμαστε και αυτή η ωριμότητα μας βοηθά. Την αρχική ιδέα του πως ακουγόμαστε και πως πρέπει να ακουγόμαστε.

- Στον ελεύθερό σου χρόνο κάνεις κάτι άλλο εκτός από μουσική;

Είμαι μεγάλος φαν ταινιών και της TV. Παίζω γκολφ με φίλους. Μου αρέσει. Όμως και πάλι περισσότερο με τη μουσική ασχολούμαι.

- Άλλωστε η μουσική είναι κατά κάποιον τρόπο σαν μέρος της ψυχής μας.

Ακριβώς. Είναι σαν ένα κομμάτι στη ψυχή μας.

- Όταν παίζετε έχετε στο μυαλό σας την εφηβική ή νεανική εκδοχή σας;

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε το πως ξεκινήσαμε. Θέλουμε να έχουμε τον ίδιο ενθουσιασμό. Να το προσεγγίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Όταν είσαι 17 ή 20 ετών είναι αλλιώς (χαμόγελα). Όμως πάντα θέλουμε να έχουμε την ίδια ενέργεια ή και το πάθος με τότε.

- Ανέφερες τη λέξη ξεκίνημα. Αλήθεια πως ξεκινήσατε;

Είχα έναν Άγγλο καθηγητή και μου είχε φέρει τα πρώτα folk άλμπουμ που άκουσα ποτέ. Αυτό μου άλλαξε τη ζωή μου. Ήθελα να κάνω αυτό το πράγμα. Δανείστηκα ένα ακορντεόν από έναν φίλο και άρχισα να ψάχνω το πως να γίνω καλός. Το πως να γίνω πολύ καλός. Εάν δεν υπήρχαν αυτά δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ σαν συζητάμε.

- Βάζεις έναν τίτλο για την μπάντα. Τι θα έλεγε;

Πως είμαστε μία fun μπάντα με πολύ καλά vibes. Μία party band (μία μπάντα για πάρτι). Το μόνο που θέλουμε είναι όλοι να περνάνε καλά. Να είμαστε όλοι ευγενικοί και καλοί ο ένας με τον άλλον και να περνάμε καλά.

- Τέλος το μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους φανς σας στην Ελλάδα;

Πριν από κάποια χρόνια πρωτοήρθαμε και η Ελλάδα έγινε από τις τοπ χώρες μας. Από τις πιο αγαπημένες μας στον κόσμο. Από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς μας. Η πίστη και το πάθος των οπαδών μας στην Ελλάδα είναι κάτι τρομερό. Είναι κάτι απαράμιλλο. Αυτό θέλουμε να πούμε για τους φανς μας στην Ελλάδα.