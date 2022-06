Μποξέρ βαρούσε μπουνιές στην άδεια γωνία γιατί είχε εγκεφαλική αιμορραγία: Πέθανε λίγες μέρες μετά

Ο Νοτιοαφρικανός μποξέρ Σιμίσο Μπουτελέζι βαρούσε μπουνιές στην άδεια γωνία. Πέθανε τρεις μέρες μετά από εγκεφαλική αιμορραγία.

Δυσάρεστα τα νέα από την κατάσταση του Νοτιοαφρικανού πυγμάχου ελαφρών βαρών Σιμίσο Μπουτελέζι, ο οποίος πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα του, την περασμένη Κυριακή (5/6) στην πόλη Ντούρμπαν, ο Σιμίσο Μπουτελέζι, δέχτηκε χτυπήματα στο κεφάλι, από τον συμπατριώτη του Σιφεσίλε Μντούγκβα, με αποτέλεσμα να θολώσει και να μην λειτουργεί καλά ο εγκέφαλός του.

Ο 24χρονος μάλιστα, πήγε στην άδεια γωνία- ο αντίπαλός του ήταν πίσω του- και βαρούσε μπουνιές στον αέρα. Ο διαιτητής βλέποντας αυτή την κατάσταση διέκοψε τον αγώνα μετά από 10 γύρους με τον αντίπαλό του να πανηγυρίζει τον τίτλο και τον Μπουτελέζι να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του.

Very scary in South Africa please 🙏🏼 for Simiso Buthelezi (4-1). At 2:43 of the 10th & final round, Siphesihle Mntungwa (7-1-2) falls through the ropes but then Buthelezi appears to lose his understanding of the present situation. Mntungwa takes the WBF African lightweight title pic.twitter.com/YhfCI623LB