Ξέρουμε το μυστικό για να πετύχει το σπιτικό BBQ

Απόκτησε και εσύ το SUB® και απογείωσε τα κυριακάτικα ψησίματα με φίλους.

Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι περισσότεροι όταν η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από το BBQ στο σπίτι, είναι πως νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Τις τεχνικές, τα εργαλεία, τα κρέατα, τα gadgets. Κάθε μικρό ή μεγάλο tip, το οποίο μπορεί να κάνει μια Κυριακή στο σπίτι με την παρέα τους αξέχαστη. Ειδικά τώρα, που ο καιρός φτιάχνει, αυτή η συζήτηση γίνεται όλο και πιο επίκαιρη.

Οι βεράντες, οι ταράτσες και οι κήποι των σπιτιών μας ετοιμάζονται να υποδεχθούν συγγενείς και φίλους για βραδιές ποδοσφαίρου, για απογεύματα γεμάτα επιτραπέζια ή μεσημέρια με φαγητό και εκτός από το σωστό ψήσιμο, υπάρχει ένα ακόμη μυστικό που μπορεί να απογειώσει το σπιτικό BBQ και που ίσως ακόμη και οι «γνώστες» καμιά φορά να ξεχνούν. Μιλάμε φυσικά για τις μπίρες, που θα σερβιριστούν στα ποτήρια των καλεσμένων και θα συνοδεύσουν το γεύμα μας.

Ποιος τρέχει, όμως, συνεχώς μέσα - έξω στο ψυγείο για να φέρει κρύα μπουκάλια και κουτάκια. Δεν θα ήταν πολύ πιο βολικό να είχε συνεχώς η παρέα παγωμένες μπίρες στην τέλεια θερμοκρασία των 2°C πάνω στο τραπέζι, χωρίς να χρειαστεί να σηκωθεί κανένας; Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ήρθε στη ζωή μας ένα νέο gadget, το THE SUB ®, που προσφέρει την απόλυτη εμπειρία φρέσκια βαρελίσιας μπίρας στο σπίτι.

Για όσους δεν γνωρίζουν, το THE SUB είναι το καινοτόμο σύστημα βαρελίσιας μπίρας για το σπίτι που φέρνει η HEINEKEN. Η συσκευή, καθώς και τα 2λιτρα βαρέλια TORPS® των διαθέσιμων ετικετών μπίρας μπορούν να αγοραστούν μόνο μέσα από το μοναδικό στην κατηγορία του e-shop, barathome.com.

Το μόνο που θα χρειαστείς για να φέρεις το μπαρ σπίτι σου και να απολαύσεις την παγωμένη μπίρα μαζί με την παρέα σου από τη συσκευή THE SUB, είναι τα βαρέλια μπίρας TORPS. Φρόντισε να τα βάλεις στο χαμηλότερο ράφι του ψυγείου για τουλάχιστον έξι με δέκα ώρες πριν έρθουν οι καλεσμένοι σου. Για να μην είσαι με το ρολόι στο χέρι, όμως, το βαρέλι TORP θα σου δείξει πότε είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί, καθώς ο δείκτης του θα γίνει μπλε.

Θυμήσου να ανοίξεις το THE SUB σου ιδανικά μία ώρα πριν τη χρήση, ώστε να επιταχύνει τη διαδικασία ψύξης και στη συνέχεια άνοιξε το πορτάκι του στο πάνω μέρος, σήκωσε το καπάκι και τοποθέτησε το βαρέλι στο θάλαμο. Σιγουρέψου ότι το σωληνάκι είναι τοποθετημένο σωστά και στα δύο άκρα και κλείσε το καπάκι. Όταν το κουμπί στο μπροστινό μέρος της συσκευής γίνει πράσινο, σημαίνει ότι έχει φτάσει επιτέλους η ώρα για να απολαύσεις την παγωμένη μπίρα σου.

Εδώ είναι που ξεχωρίζει ο απλός οικοδεσπότης από τον Master ενός BBQ. Νομίζεις ότι το σερβίρισμα της μπίρας δεν έχει κι αυτό τα μυστικά του; Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να τοποθετήσεις το ποτήρι της μπίρας σε γωνία 45 μοιρών κάτω από την κάνουλα του THE SUB. Στη συνέχεια την ανοίγεις και ισιώνεις σταδιακά το ποτήρι, όσο αυτό γεμίζει. Έχε στο μυαλό σου ότι ο τέλειος αφρός πρέπει να έχει ύψος ακριβώς δύο δάχτυλα.

Ο καλός οικοδεσπότης ενός BBQ δέχεται συμβουλές και μαθήματα. Έχει ανοιχτό μυαλό για καινούρια κόλπα και δεν θεωρεί ό,τι τα ξέρει όλα. Από τη στιγμή μάλιστα που το THE SUB φέρνει και εξαιρετικές προσφορές στην πρώτη παραγγελία, ίσως αρκετοί θα ήθελαν να μάθουνε περισσότερα και να μυηθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες προσφορές που μπορεί να βρεις κανείς αυτή τη στιγμή είναι δύο: To THE SUB HEINEKEN® EDITION και το THE SUB LAGER EDITION με δωρεάν παράδοση και δώρο 2 βαρέλια TORPS 2L. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποστολές γίνονται προς το παρόν μόνο εντός Αττικής (παράδοση σε 48 ώρες*) και είναι διαθέσιμες αποκλειστικά και μόνο στο barathome.com στην τιμή των 119 ευρώ.

Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στο καθιερωμένο BBQ με την παρέα. Να γίνεις master στο τέλειο σερβίρισμα με το σύστημα βαρελίσιας μπίρας THE SUB και να τους κάνεις όλους να σηκώνουν ψηλά τα ποτήρια τους, πίνοντας στην υγειά σου.

* Σε περίοδο αυξημένης ζήτησης ο χρόνος παράδοσης της συσκευής είναι 2-3 εργάσιμες μέρες.