Νέα δραματικά πλάνα από το μακελειό στο Τέξας με τα παιδιά να προσπαθούν να σωθούν (vid)

Παιδιά και ενήλικoι τρέχουν έντρομοι από το κτίριο για να σωθούν από τα πυρά του μακελάρη.

Ένα νέο βίντεο την ώρα από το μακελειό στο δημοτικό σχολείο της πόλης Ουβάλντε στο Τέξας είδε το φως της δημοσιότητας. Στα δραματικά νέα πλάνα του βίντεο, που μεταδόθηκε από το ABC διακρίνονται μεταξύ άλλων αστυνομικοί να σπάνε τα τζάμια στο Δημοτικό Σχολείο. Παιδιά και μερικοί ενήλικoι τρέχουν από το κτίριο λίγες στιγμές αργότερα.

Ένας αστυνομικός αναφέρει ότι μια τάξη είναι «γεμάτη με θύματα» των μαζικών πυροβολισμών. Δεκαεννέα μαθητές και δύο δασκάλες σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς από τον 18χρονο ένοπλο Σάλβαντορ Ράμος, ο οποίος αργότερα έπεσε νεκρός από αστυνομικούς.

Η τοπική αστυνομία πήρε τη «λάθος απόφαση» αποφεύγοντας να κάνει γρήγορα έφοδο μέσα στο σχολείο της μικρής πόλης Ουβάλντε όπου είχε οχυρωθεί ο 18χρονος οποίος διέπραξε μακελειό, δήλωσε ο Στίβεν Μακ Κράου, διευθυντής Δημόσιας Ασφάλειας της πολιτειακής αστυνομίας του Τέξας.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία ανταποκρίθηκε στην επίθεση με πυροβολισμούς στο σχολείο.

New video emerges in deadly Texas school shooting as Justice Department begins reviewing police response. @marcusmoore reports. https://t.co/PFRbT5aDRC pic.twitter.com/wzzZbw874m