Κατάρρευση κτιρίου 10 ορόφων στο Ιράν: Πέντε νεκροί, δεκάδες εγκλωβισμένοι (vid)

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από το Ιράν όπου σήμερα κατέρρευσε κτίριο 10 ορόφων.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την μερική κατάρρευση κτιρίου δέκα ορόφων στην πόλη Αμπαντάν του νοτίου Ιράν και τουλάχιστον 80 είναι παγιδευμένοι στα ερείπια, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

May 23 - Abadan, SW #Iran

A 10-story building known as Metropol collapsed/5 dead/27 injured/80+ trapped under rubble/Abadan MP blamed local officials responsible for building and inaugurating Metropol in 2019. pic.twitter.com/e7Bq19ZFpl