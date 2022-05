Φωτιά κοντά στο αεροδρόμιο της Γενεύης: Αεροσκάφος πέρασε μέσα από τους καπνούς (vid)

Όπως έγινε γνωστό λίγη ώρα αργότερα, όλες οι πτήσεις αναστέλλονται ή εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια. Ακούστηκαν και εκρήξεις.

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει κοντά στο αεροδρόμιο της Γενεύης. Τα αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς είναι άγνωστα μέχρι στιγμής.

Large fire erupts near Geneva Airport in Switzerland forcing all flights to hold or divert. Fire is near what is reportedly a center for refugees under construction.



Σε εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται από ένα κτίριο να βγαίνουν πυκνοί μαύροι καπνοί.

Μάλιστα, όπως φαίνεται στα βίντεο, ένα αεροσκάφος περνάει στην κυριολεξία μέσα από τους καπνούς, ενώ σε άλλα αεροδρόμια εκτρέπονται οι πτήσεις.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ανέφερε ότι το κτίριο που τυλίχθηκε στις φλόγες είναι έξω από τον περιμετρικό φράκτη.



Σε νέα βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται μια ισχυρή έκρηξη να σημειώνεται αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς.