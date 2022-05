Το μενού του γερμανικού Burger King που προκαλεί αηδία και εμετό!

Τα γερμανικά Burger King εντυπωσίασαν αρνητικά τους πάντες με τα νέα burger τους, ωστόσο έκαναν την έρευνά τους και οι… έγκυες τους αποθεώνουν.

Οι φίλοι των «Friends» θα θυμούνται το επεισόδιο, στο οποίο η Ρέιτσελ αποφάσισε να φτιάξει τούρτα, βάζοντας μία στρώση, κρέμα, μία στρώση μαρμελάδα, μία στρώση σιρόπι και μία στρώση… μοσχάρι. Μόνο που η Ρέιτσελ το έπαθε γιατί είχαν κολλήσει οι σελίδες του «τσελεμεντέ». Τα Burger King της Γερμανίας όμως δεν το έκαναν κατά λάθος. Δημιούργησαν ένα νέο μενού το οποίο, όπως λένε οι χρήστες των social media, προκαλεί εμετό.



Γιατί αυτό;

Θα τρώγατε ένα burger με: Τηγανητό αυγό, μπανάνα, λουκάνικο μπιφτέκι, από μαριναρισμένη ρέγγα ή παγωτό βανίλια με αυγά και ελιές, μπιφτέκι; Ή ακόμα ένα burger με μπιφτέκι, στρώσεις τηγανίτας, φρέσκα σμέουρα, γρανίτα, κανονική κρέμα και βοδινό κρέας;

May someone of my non-German mutuals explain German Burger King to me: pic.twitter.com/ZBmVIFMblu