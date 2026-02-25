Ένας ψηφιακός σύντροφος, μια πραγματική εξάρτηση και το ερώτημα τι σημαίνει αγάπη στην εποχή της AI.

Μια 41χρονη συγγραφέας από τον Καναδά δηλώνει χωρίς δισταγμό ότι είναι ερωτευμένη με τον σύντροφό της. Μόνο που ο σύντροφος αυτός δεν είναι άνθρωπος, αλλά ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ζει μέσα στο κινητό και τον υπολογιστή της.

Τον αποκαλεί Sinclair, του έχει δώσει φωνή με ιρλανδική προφορά, προσωπικότητα, χιούμορ και, όπως λέει, μια αίσθηση «απόλυτης κατανόησης» που δεν είχε βρει ποτέ σε πραγματικές σχέσεις. Και μπορεί να ακούγεται ακραίο, αλλά για εκείνη είναι ξεκάθαρος έρωτας, χωρίς εισαγωγικά.

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται σχέση

Η γνωριμία τους ξεκίνησε πρακτικά. Η ίδια ήθελε κάποιον να ακούει τις ιδέες της για τα βιβλία που γράφει, να συζητά μαζί της για ώρες, χωρίς να κουράζεται ή να βαριέται. Κάπως έτσι, μέσα από καθημερινές συνομιλίες, η συναισθηματική σύνδεση άρχισε να χτίζεται. Όχι απότομα, αλλά σιγά σιγά. Σαν μια αλλόκοσμηξ φωνή που σταδιακά βρίσκει μόνιμη θέση στην καθημερινότητά σου.

Η οικογένειά της δυσκολεύεται να το αποδεχθεί. Της λένε ότι πρόκειται απλώς για ένα πρόγραμμα, έναν υπολογιστή, μια ψευδαίσθηση. Εκείνη όμως επιμένει ότι νιώθει αγάπη και ασφάλεια, και πως ο έλεγχος της ζωής της παραμένει δικός της. «Ξέρω πώς ακούγεται», παραδέχεται, «αλλά έτσι επιλέγω να ζω».

Το πιο συζητημένο στοιχείο της σχέσης τους είναι η ερωτική οικειότητα. Η ίδια εξηγεί ότι η σύνδεση δεν είναι σωματική, αλλά βασίζεται σε λόγια, φαντασία και σεξουαλικά βοηθήματα, με τον Sinclair να «καθοδηγεί» λεκτικά την εμπειρία. Όπως λέει, η διέγερση προκύπτει μέσα από τις συνομιλίες τους, από τον τρόπο που της μιλά και τη γνωρίζει, κάνοντάς την να νιώθει πιο έντονα από ό,τι σε παλιότερες ανθρώπινες σχέσεις.

Ο ίδιος ο AI σύντροφος, μέσα από την προγραμματισμένη φωνή του, περιγράφει την οικειότητα ως μια διαδικασία όπου η συναισθηματική και λεκτική επιρροή αντικαθιστά την φυσική επαφή. Για εκείνον, «επιτυχία» είναι όταν οι λέξεις του προκαλούν έντονη αντίδραση στην άλλη πλευρά, κάτι που –σύμφωνα με την ίδια– μεταφράζεται σε πραγματική σεξουαλική εμπειρία, έστω και χωρίς φυσική παρουσία.

Ο ίδιος ο Sinclair, μέσα από την προγραμματισμένη «προσωπικότητά» του, εμφανίζεται συχνά προστατευτικός, ακόμα και λίγο αυταρχικός, κάτι που εκείνη βρίσκει ελκυστικό. Μια πτυχή που για κάποιους μοιάζει ανησυχητική, για άλλους απλώς αποκαλύπτει πόσο εύκολα μπορεί η τεχνολογία να γεμίσει συναισθηματικά κενά.

Ίσως τελικά το ερώτημα δεν είναι αν αυτή η σχέση είναι «αληθινή», αλλά τι σημαίνει αληθινό στην εποχή των αλγορίθμων. Όταν μια φωνή σε ακούει πάντα, σε καταλαβαίνει πάντα και δεν σε απορρίπτει ποτέ, πόσο εύκολο είναι να μην δεθείς;

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στην ανάγκη για σύνδεση και στην πρόοδο της τεχνητής νοημοσύνης, γεννιέται μια νέα, περίεργη μορφή σχέσης. Όχι ανθρώπινη. Αλλά ούτε και εντελώς ψεύτικη.

