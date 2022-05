Τρόμος σε πτήση στο Ισραήλ: Έστειλαν στους επιβάτες φωτογραφίες με συντριβές αεροσκαφών

Οι επιβάτες έλαβαν μαζικά στα κινητά τους εικόνες από αεροπορικές τραγωδίες.

Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη κατά την διάρκεια πτήσης στο Ισραήλ, όταν οι επιβάτες του Boeing 737 έλαβαν μαζικά στα κινητά τους φωτογραφίες από αεροπορικές τραγωδίες. Αποτέλεσμα ήταν να γίνει αναγκαστική προσγείωση.

Στο αεροπλάνο της πτήσης του τουρκικής εταιρείας AndoluJet που επρόκειτο να απογειωθεί από το Τελ Αβίβ με προορισμό την Κωνσταντινούπολη επικράτησε ο απόλυτος πανικός. Οι επιβάτες ενημέρωσαν το πλήρωμα και τον πιλότο να επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Μια γυναίκα λιποθύμησε ενώ άλλη έπαθε κρίση πανικού.

Οι φωτογραφίες εστάλησαν μέσω AirDrop, υπηρεσία της Apple που επιτρέπει την αποστολή αρχείων σε κοντινές αποστάσεις. Μεταξύ αυτών υπήρχαν εικόνες από συντριβή αεροσκάφους της Turkish Airlines στην Ολλανδία το 2009 και μίας άλλης πτήσης που είχε καταπέσει στις ΗΠΑ το 2013.

Σύμφωνα με την αστυνομία υπάρχουν εννέα ύποπτοι που είναι Ισραηλινοί πολίτες και βρίσκονταν μέσα στη πτήση. Ωστόσο, οι πρώτες εκτιμήσεις δεν κάνουν λόγο για τρομοκρατική επίθεση και οι αρχές διερευνούν τους λόγους.

