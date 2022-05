Η Microsoft θα καλύπτει το ταξίδι στις εργαζόμενες που θέλουν να κάνουν άμβλωση

H Microsoft ανακοίνωσε ότι θα καλύπτει τα έξοδα μετακίνησης για τις εργαζόμενές της που επιθυμούν να υποβληθούν σε άμβλωση.

Η Microsoft ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι θα επεκτείνει την κάλυψη που προσφέρει στους εργαζόμενούς της στις ΗΠΑ για υπηρεσίες άμβλωσης και όσες συνδέονται με τον επαναπροσδιορισμό φύλου, προκειμένου να περιλαμβάνεται και το κόστος μετακίνησης.

Αρκετές εταιρείες, ανάμεσά τους η Yelp Inc, Citigroup, Levi Straus & Co και η Amazon, έχουν ήδη δεσμευθεί να καλύπτουν το κόστος για τις εργαζόμενές τους στις ΗΠΑ που θα αναγκάζονται να ταξιδέψουν σε άλλη περιοχή ή και πολιτεία προκειμένου να υποβληθούν σε άμβλωση.

Άλλες μεγάλες εταιρίες όπως η Walmart και η Target δεν έχουν προβεί σε ανακοινώσεις μετά τη διαρροή την προηγούμενη εβδομάδα σχεδίου απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, σύμφωνα με το οποίο αυτό πρόκειται να ανατρέψει την ιστορική του απόφαση του 1973 με την οποία νομιμοποιήθηκαν οι αμβλώσεις στη χώρα.

Το θέμα είναι ακόμη πιο επείγον καθώς 31 πολιτείες των ΗΠΑ υιοθέτησαν φέτος νέους περιορισμούς στις αμβλώσεις, σύμφωνα με τους αναλυτές του ινστιτούτου Guttmacher.

Η Microsoft «θα εξακολουθήσει να κάνει ό,τι μπορεί βάσει της νομοθεσίας για να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων της και να τους στηρίζει» ώστε να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμης σημασίας ιατρική περίθαλψη. Σε αυτή, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, περιλαμβάνονται υπηρεσίες όπως η άμβλωση και θεραπείες που αφορούν τον επαναπροσδιορισμό φύλου.

«Η στήριξη επεκτείνεται για να περιλαμβάνει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης για αυτές και άλλες ιατρικές υπηρεσίες η πρόσβαση στις οποίες είναι περιορισμένη λόγω του τόπου διαμονής ενός εργαζομένου», πρόσθεσε.