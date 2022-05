Αντικυβερνητικοί διαδηλωτές εισέβαλαν στην πρωθυπουργική κατοικία στη Σρι Λάνκα (vids)

Η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα για να απωθήσει τους διαδηλωτές που νωρίτερα δέχτηκαν επίθεση από τους υποστηρικτές του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Μαχίντα Ρατζαπάκσα.

Πυρά ακούστηκαν απόψε από την επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού της Σρι Λάνκα, αφού χιλιάδες αντικυβερνητικοί διαδηλωτές κατάφεραν να εισβάλουν στο πρωθυπουργικό συγκρότημα, όπως ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα για να απωθήσει τους διαδηλωτές που νωρίτερα δέχτηκαν επίθεση από τους υποστηρικτές του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Μαχίντα Ρατζαπάκσα.

Στις συγκρούσεις αυτές σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι ενώ περισσότεροι από 189 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της αστυνομίας.

Sri Lanka had enough with their corrupt government. A former minister's car was thrown into the water by protesters in Colombo. Residences, properties and vehicles of ruling party members are targeted across the island. pic.twitter.com/lG2g5rwxgP

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Ουιρακετίγια, όπου ένα μέλος του κυβερνώντος κόμματος άνοιξε πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

Ο Ρατζαπάκσα υπέβαλε το πρωί την παραίτησή του καθώς συνεχίζεται η χειρότερη οικονομική κρίση που έχει αντιμετωπίσει το νησί από την ανεξαρτησία του και η οποία έχει οδηγήσει σε εκτεταμένες διαδηλώσεις. Ο πρόεδρος Γκοταμπάγια Ρατζαπάκσα, στον οποίο υπέβαλε την παραίτησή του, είναι ο μικρότερος αδελφός του.

Εδώ και μήνες, το νησί αυτό των 22 εκατομμυρίων κατοίκων αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε τρόφιμα, καύσιμα και φάρμακα.

Αυτή η χωρίς προηγούμενο κρίση, που αποδίδεται στην πανδημία της Covid-19, η οποία στέρησε από τη χώρα τα έσοδα του τουριστικού τομέα, επιδεινώθηκε από μια σειρά κακών πολιτικών αποφάσεων, σύμφωνα με οικονομολόγους.

#SriLankaCrisis #SrilankanCrisis #LK #GotaGoHome



Today We lost Lot of people. But also this is the day the whole Country got United. No races, no religion , this is a Dark day for sri lanka but also this will be a Golden Memory for our countries future. pic.twitter.com/UwnhQYm4Ty