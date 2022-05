Παραλίγο τραγωδία στο Μεξικό: Διέκοψε την προσγείωση για να γλιτώσει την σύγκρουση με άλλο αεροπλάνο (vid)

Αεροσκάφος διακόπτει την προσγείωσή του στο Μεξικό για να αποφύγει σύγκρουση

Επιβατικό αεροσκάφος της γραμμής χρειάστηκε να διακόψει απότομα την τελική φάση της καθόδου του για την προσγείωση, για να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο, που τροχοδρομούσε στον διάδρομο του αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Μεξικού, προχθές Σάββατο, κατέγραψαν βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία στην οποία ανήκει το αεροπλάνο.

«Πρόκειται για συμβάν που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε (...). Είναι πολύ ανησυχητικό γεγονός και πρέπει να το μελετήσουμε», δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών Ροχέλιο Χιμένες Πονς στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio, ανακοινώνοντας ότι ο διευθυντής των υπηρεσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ο Βίκτορ Ερνάντες Σαντοβάλ, υπέβαλε την παραίτησή του.

Σε δύο βίντεο, που μεταδόθηκαν από μεξικανικά ΜΜΕ, το επιβατικό αεροσκάφος εικονίζεται καθώς, μερικές δεκάδες μέτρα πριν από την προσγείωση του, ξαναπαίρνει απότομα ύψος, ενώ άλλο αεροσκάφος –της ίδιας εταιρείας– συνεχίζει την τροχοδρόμησή του.

«Χάρη στην εκπαίδευση των πιλότων μας (...) κανένας επιβάτης και κανένα μέλος πληρώματος δεν κινδύνευσε λόγω του προβλήματος που αναφέρθηκε στο AICM (σ.σ. το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας) το βράδυ της 7ης Μαΐου», ανέφερε μέσω Twitter ο Ενρίκε Μπελτρανένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Volaris, της εταιρείας στην οποία ανήκαν και τα δύο αεροσκάφη που ενεπλάκησαν.

Το συμβάν σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Μπενίτο Χουάρες, το πιο πολυσύχναστο της Λατινικής Αμερικής, που εξυπηρέτησε 36 εκατομμύρια επιβάτες το 2021.

Ο Βίκτορ Ερνάντες Σαντοβάλ είχε επιφορτιστεί με το καθήκον να ανακατανεμηθεί ο εναέριος χώρος της μεξικανικής πρωτεύουσας, ώστε να επιτραπεί η εκμετάλλευση των δύο αεροδρομίων της πόλης του Μεξικού, παρά τις επικρίσεις ειδικών για τις περιπλοκότητες που ενέχει η αξιοποίηση δύο αεροδρομίων σε μια πόλη πλαισιωμένη από ορεινούς όγκους, σε υψόμετρο που ξεπερνά το 2.200 μέτρα.

Το συμβάν σημειώθηκε δύο 24ωρα αφού η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Πιλότων Γραμμής (IFALPA) αναφέρθηκε, την Πέμπτη, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα μετά την αναδιοργάνωση του εναέριου χώρου του Μεξικού για να επιτραπεί η λειτουργία του δεύτερου αεροδρομίου, του Φελίπε Άνχελες.

