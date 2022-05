Στην Ουαλία αποφάσισαν για τον νικητή των τοπικών εκλογών… ρίχνοντας κέρμα (vid)

Ο πολιτικός της αντίπαλος πάντως την συνεχάρη που… μάντεψε σωστά και της έδωσε το χέρι του.

Τοπικές εκλογές είχαν στη Μ.Βρετανία και όπου ακούει κανείς «Μ.Βρετανία» σίγουρα πηγαίνει το μυαλό του σε ανεπτυγμένα πράγματα, νέες μεθόδους, πιο ξεκάθαρες κτλ. Αμ δε… Η λύση της ρίψης του κέρματος μοιάζει αθάνατη ακόμα και το 2022.

Όπως μας ενημερώνει ο Νταν Μπέρνς από το southwalesargus.co.uk, στην κομητεία Monmouthshire της Ουαλίας, ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες στις τοπικές εκλογές με 22 έδρες, δύο λιγότερο από τις 24 που απαιτούνται για την πλειοψηφία.

Η τελευταία έδρα «παίχθηκε» ανάμεσα στον Tomos Davies των Συντηρητικών και την Bryony Nicholson των Εργατικών, καθώς αμφότεροι έλαβαν από 679 ψήφους.

Τότε λοιπόν, για να λυθεί το όλο θέμα, αποφάσισαν να καταφύγουν σε μια παλιά και ιστορική μέθοδο. Να ρίξουν κέρμα. Το γνωστό, «κορόνα ή γράμματα» που λέμε.

Final Monmouthshire ward of the day separated by a coin toss! Just when you thought it couldn't get any more tense#SouthWalesvote2022 pic.twitter.com/Ut6jONqUR3