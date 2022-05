Το μαχαίρι δώρο της Άμπερ Χερντ στον Τζόνι Ντεπ με το μήνυμα στα ισπανικά: «Μέχρι θανάτου»

Η Άμπερ Χερντ υποστήριξε πως το «μέχρι θανάτου» το έλεγε συνέχεια ο Τζόνι Ντεπ και εκείνη πίστευε (τότε) πως ήταν ρομαντικό.

Η δικαστική διαμάχη του Τζόνι Ντεπ με την πρώην σύζυγό του Άμπερ Χερντ συνεχίζεται, κατά την οποία βγαίνουν πολλά από την παράξενή και βίαιη είναι η αλήθεια σχέση τους. Στην τελευταία δίκη κατατέθηκε στο δικαστήριο φωτογραφία από το μαχαίρι που είχε κάνει δώρο η Άμπερ Χερντ στον διάσημο ηθοποιό και το οποίο έφερε το μήνυμα στα ισπανικά: «hasta la muerte», δηλαδή «μέχρι θανάτου»!

Η ψυχολόγος Ντον Χιουζ η οποία κλήθηκε από τη νομική ομάδα της Amber Heard να καταθέσει, ρωτήθηκε για το μαχαίρι που έδωσε στον Τζόνι Ντεπ. Η Χερντ μάλιστα χαμογέλασε στο δικαστήριο όταν ο δικηγόρος του Ντεπ, Γουέιν Ντένισον, ρώτησε την Χιουζ αν μιλούσε ισπανικά. Εκείνη απάντησε "un poquito", που μεταφράζεται "λίγο".

Hughes testifies that Depp refused a prenup agreement because, "the only way out of the relationship is death."



Hughes: It was definitely a clinical cause of concern at the time that that phraseology was used. #JohnnyDepp #AmberHeard @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/XxdzzXl8lH