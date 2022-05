Jack Daniel’s Tennessee Apple: Η νέα άφιξη στην οικογένεια Jack Daniel’s

Το Jack Family μεγαλώνει, παρουσιάζοντας ένα νεότερο μέλος με ανατρεπτική γεύση.

Τη χαρακτηριστική γεύση του Jack Daniel’s την αναγνωρίζει κανείς με… κλειστά μάτια.

Γι’ αυτό και το Jack Family μεγαλώνει, παρουσιάζοντας ένα νεότερο μέλος με ανατρεπτική γεύση, το Jack Daniel’s Tennessee Apple. Ένα ουίσκι με γεύση μήλου, που μόνο το Jack Daniel’s μπορεί να προσφέρει.

Εξαιρετικά απαλό και δροσιστικό, το Jack Daniel’s Tennessee Apple συνδυάζει τον μοναδικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα του Jack Daniel's με την τραγανή γεύση πράσινου μήλου.

Φέτος την άνοιξη, οι λάτρεις του θρυλικού brand - και όχι μόνο! - θα ξεχωρίσουν το άρωμα του πράσινου μήλου, που ισορροπεί μοναδικά με νότες καραμέλας. Αν αναζητάς μια νέα και πρωτότυπη γεύση, τότε δοκίμασε το key serve Jack Apple & Tonic με πολύ πάγο για ένα φρουτένιο και δροσιστικό αποτέλεσμα. Πλούσιο και απαλό τελείωμα, με γλυκά μήλα και ελαφρές νότες καψαλισμένου ξύλου, απολαμβάνεται εύκολα σε κάθε περίσταση.

Δυναμικό και δροσιστικό, το νέο Jack Daniel’s Tennessee Apple είναι για αυτούς που τολμούν να ξεχωρίσουν για την αυθεντικότητα τους, όπως ο ίδιος ο Jack Daniel’s. Με σήμα κατατεθέν το μήλο και την premium συσκευασία του, το Jack Daniel’s Apple μας καλεί να κάνουμε την κάθε στιγμή να μετρήσει.

Make It Count, the Jack Apple way!

#Jackdaniels #JackApple #MakeItCount