Πλήρης αποτυχία: Και το μπαλάκι δεν έπιασε και την μπύρα έχυσε στην κοπέλα του (vid)

Καταστροφική αποδείχθηκε η προσπάθεια ενός άνδρας να πιάσει το μπαλάκι του μπέιζμπολ, καθώς όχι απλά δεν τα κατάφερε, αλλά έκανε μούσκεμα την σύντροφό του.

Να κερδίσει τα δέκα λεπτά της δημοσιότητας που του αναλογούν, επιχείρησε ένας άνδρας στον κυριακάτικο αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των Cleveland Guardians και των Oakland A's, μόνο που το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα ήθελε.

Κατά την διάρκεια της αναμέτρησης λοιπόν, μετά από ένα χτύπημα, το μπαλάκι έφυγε προς την εξέδρα και πήγαινε προς το μέρος που καθόταν με την σύντροφό του.

Σχεδόν πήδηξε από την θέση του για να το πιάσει με το ένα χέρι, την ώρα που στο άλλο είχε ένα ποτήρι μπύρας, η οποία όπως μπορείτε να δείτε και στο video χύθηκε πάνω στην κοπέλα.

Μάλιστα το μπαλάκι κατέληξε στην κοπέλα που καθόταν από κάτω του.



Go to a baseball game they said, it'll be fun 🙃



(via @Cut4)pic.twitter.com/mKjMjF4G7p