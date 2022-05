Αυτή είναι η μεγαλύτερη απευθείας πτήση στον κόσμο: Σίδνεϊ-Λονδίνο σε 20 ώρες

Η Qantas Airways ανακοίνωσε την έγκριση του Project Sunrise, με το οποίο οι ταξιδιώτες θα μπορούν να πετάνε χωρίς ενδιάμεση στάση από το Σίδνεϊ στο Λονδίνο σε 20 ώρες.

Ύστερα από τρεις δοκιμαστικές πτήσεις, η Qantas Airways ανακοίνωσε την έγκριση του Project Sunrise. Τι είναι αυτό; Οι ταξιδιώτες θα μπορούν να πετάνε χωρίς ενδιάμεση στάση από το Σίδνεϊ στο Λονδίνο σε 20 ώρες, που σημαίνει πως αυτόματα γίνεται η μεγαλύτερη σε διάρκεια απευθείας πτήση στον κόσμο. Και επειδή τους άνοιξε η όρεξη, ήδη ετοιμάζουν πτήση Σίδνεϊ με προορισμό τη Νέα Υόρκη.

Οι δοκιμαστικές πτήσεις, που πραγματοποιούνται εδώ και τρία χρόνια, είχαν 40 επιβάτες, πιλότους, συνοδευόμενους από γιατρούς και επιστήμονες του Alertness Safety and Productivity Cooperative Research Centre, το Πανεπιστήμιο Monash και το Charles Perkins Centre του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Qantas, Άλαν Τζόις, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Για τους πελάτες, το κλειδί θα είναι η ελαχιστοποίηση του jet lag και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου ανυπομονούν για μια ξεκούραστη και ευχάριστη πτήση».

Στις δοκιμαστικές πτήσεις πραγματοποιήθηκαν διάφοροι ιατρικοί έλεγχοι στους επιβαίνοντες πριν και μετά την πτήση και η εγρήγορση των πιλότων παρακολουθήθηκε μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφημάτων (EEG).

Η συνιδρυτής και διευθύντρια του Harvard TH Chan School of Public Health Sustainability and Health Initiative for NetPositive Enterprise (SHINE) και εκπαιδευτής στο τμήμα περιβαλλοντικής υγείας, Dr Eileen McNeely, εξήγησε: «Οι επιβάτες θα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πιθανή αφυδάτωση, μυϊκούς πόνους από έλλειψη κινητικότητας, έκθεση σε δυνατό θόρυβο, jet lag, και πιθανούς ρύπους του αέρα της καμπίνας. Αυτές οι συνθήκες αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για τους ευάλωτους επιβάτες με υποκείμενες ασθένειες».

Κατά μέσο όρο σε μια πτήση 10 ωρών, οι γυναίκες χάνουν 1,6 λίτρα νερού και οι άνδρες 25% περισσότερο. Σε τέτοιες μεγάλες πτήσεις ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η φλεβική θρόμβωση συνήθως στα πόδια, ωστόσο οι ειδικοί συνιστούν να περπατούν τουλάχιστον κάθε δύο ώρες.

Αν και δεν ενέχει μεγάλο κίνδυνο για τους επιβάτες, συνιστάται στις έγκυες γυναίκες να προσπαθήσουν να αποφύγουν τέτοιες πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.