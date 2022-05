Παράνοια: Οικογένεια Αυστραλών έχει για κατοικίδιο μια αράχνη-κυνηγό με οκτώ πόδια

Η οικογένεια Αυστραλών απλά το τερμάτισε… Προσμένουν η αράχνη να γίνει ακόμη μεγαλύτερη.

Πολλά είναι τα… περίεργα κατοικίδια που προτιμούν κάποιοι, πέρα από τα αναμενόμενα (σκύλος, γάτα, παπαγάλος κτλ.), όπως φίδια, ιγκουάνα ή όπως έχουμε δει ακόμη και τίγρης, ωστόσο μια οικογένεια Αυστραλών το… τερμάτισε! Όπως ανέφερε με tweet της η Summer Stolarcyk, «εξημέρωσαν» μια τεράστια αράχνη κυνηγό, με οκτώ πόδια, την οποία μάλιστα έχουν ονομάσει και Σάρλοτ.

«Το όνομά της είναι Σάρλοτ και είναι ένα ευπρόσδεκτο μέλος της οικογένειας Γκρέι στην Αυστραλία. Η Σάρλοτ λατρεύει να πηγαίνει από δωμάτιο σε δωμάτιο τρώγοντας ζωύφια» αναφέρει στο tweet και συμπληρώνει: «Μεγαλώνει ακόμα. Παρακαλώ αγκαλιάστε τους «αγγέλους» με τα οκτώ πόδια».

Her name is Charlotte, (huntsman spider) she's a welcomed member of the Gray family in Australia,

Charlotte loves going from room to room eating bugs n stuff.

ps: she's still growing

More of this please embrace the 8 legged angels pic.twitter.com/F1Sf2ViCmg