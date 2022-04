H πιο απίθανη εισβολή: Περιστέρι διέκοψε το παγκόσμιο πρωτάθλημα μπιλιάρδου (vid)

Ο αγώνας του Yan Bingtao με τον Mark Selby διακόπηκε λόγω του απίθανου φτερωτού εισβολέα.

Εισβολές που έχουν προκαλεί την διακοπή αγώνων, έχουμε δει πολλούς στην ιστορία του αθλητισμού.

Πόσες φορές όμως έχετε δει ένα πουλί να διακόπτει έναν αγώνα μπιλιάρδου; Μάλλον καμία.

Κι όμως αυτό έγινε την Παρασκευή κατά την διάρκεια του παγκοσμίου πρωταθλήματος που γίνεται στο Sheffield's Crucible Theatre.

Εκεί λοιπόν κατά την διάρκεια του αγώνα του Yan Bingtao με τον Mark Selby, ένα περιστέρι, όχι απλά κατάφερε να μπει στον χώρο, αλλά προσγειώθηκε πάνω στο τραπέζι.

Έκανε την βόλτα του και στη συνέχεια αποχώρησε...

A pigeon 🐦 flies into the Crucible and has a great time walking on the snooker table 👏👏 #WorldSnookerChampionship2022 #WorldSnookerChampionship #bbcsnooker #Trending #viral #Video #TikTok #SaturdayMorning #Saturday #SaturdayMotivation #MarkSelby #YanBingtao #pigeon pic.twitter.com/IdvXOKGSgJ