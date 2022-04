Είναι ο Nick Cave ο κορυφαίος frontman; Ναι! (vid)

Με αφορμή την επιστροφή του στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Release Athens 2022, θυμόμαστε τις πιο εκρηκτικές στιγμές ενός χαρισματικού performer.

«Αν ο Nick Cave ξεκινούσε μια αίρεση, θα ήμουν η πρώτη που θα συμμετείχε». Αυτή η ατάκα μιας τυχαίας fan του σπουδαίου Αυστραλού μουσικού που χρησιμοποίησαν οι New York Times σε ένα παλαιότερο προφίλ του, συνοψίζει το πάθος των φανατικών οπαδών του, όλων αυτών που μεγάλωσαν μαζί του και τον ακολούθησαν απ’ τις ημιάγριες μέρες των Birthday Party και κάθε εκδοχή των Bad Seeds, μέχρι σήμερα που μπορεί να βγει στο δρόμο παίζοντας μόνο τις μπαλάντες του στο πιάνο.

Αυτό όμως είναι και το μεγαλύτερο κατόρθωμά του, αυτή η απρόσμενη μακροβιότητά του και η απόλυτη αποδοχή του από σύσσωμη τη μουσική βιομηχανία, τη ίδια στιγμή μάλιστα που η μεγάλη πλειοψηφία της γενιάς του είτε χάθηκε τελείως απ’ το προσκήνιο είτε εγκλωβίστηκε στο κολαστήριο των ετήσιων Greatest Hits Tour για να βγουν τα τελευταία ένσημα.

Το ελληνικό κοινό είναι απ’ τα αυτά τα λίγα και τυχερά που απέκτησαν σχέση αγάπης με τον Nick Cave και είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν με τα μάτια τους κάθε επόμενο βήμα του «Αρχηγού» (όπως τον ξέρουν οι εγχώριοι, φανατικοί οπαδοί του), κάθε νέο μουσικό πείραμα, κάθε νέα κυκλοφορία.

Λίγο πριν επιστρέψει στην Αθήνα με τους Bad Seeds (15/6, Πλατεία Νερού), καταγράφουμε τις πιο εντυπωσιακές live εκτελέσεις των αγαπημένων μας τραγουδιών. Δυναμώστε την ένταση και δείτε και μόνοι σας, πως σαν τον Nick Cave δεν έχει.

From Her To Eternity

Ο μέγας Henry Rollins των Black Flag, παρών τα τελευταία 40 χρόνια σε κάθε μεγάλη στιγμή του ροκ εν ρολ, ακόμα θυμάται τον Cave να βγαίνει στη σκηνή το καλοκαίρι του 1989 στο Βέλγιο να λέει “I want to tell you about a girl” και να γράφει ιστορία με αυτή τη μυθική εκτέλεση.

Get Ready For Love

Το πιο ζόρικο τραγούδι που άνοιγε δίσκο των Bad Seeds (εντάξει, μετά το κομμάτι που ακολουθεί), το “Get Ready For Love” αλλά και ολόκληρο το “Abattoir Blues” ήταν το πιο φιλόδοξο project του Cave, μια ακόμα συγκλονιστική στιγμή της δισκογραφίας του.

The Mercy Seat

Η πιο κολασμένη εκτέλεση του πιο κολασμένου τραγουδιού της μπάντας.

Tupelo

Όσοι και όσες έχετε παρακολουθήσει έστω και μια συναυλία του Cave, ξέρετε πως πάντα υπάρχει κάποιος που φωνάζει απ’την αρχή: Tupeloooo… Σημείο καμπής στην καριέρα του Cave, είναι η στιγμή που αφήνει πίσω του το χάος των Birthday Party και κατασταλάζει στο ύφος των Bad Seeds, σε αυτό το

διαφορετικό, άγριο θηρίο που βρυχάται μέχρι σήμερα.

Do You Love Me?

Όποιος δεν έχει βραχνιάσει ουρλιάζοντας “Like I love you”, δεν έχει πάει στ’ αλήθεια σε συναυλία των Bad Seeds.

Red Right Hand

Δύσκολο να διαλέξεις την καλύτερη live εκτέλεση του πιο γνωστού, μάλλον, τραγουδιού του Nick Cave. Το φοβερό κοινό της Κοπεγχάγης, κερδίζει στα σημεία.

Jubilee Street

Δείτε αυτή την εκτέλεση του “Jubilee Street” και θα καταλάβετε γιατί οι Bad Seeds είναι ένα απ’ τα καλύτερα live acts του πλανήτη.

Stagger Lee

Τέλος, δεν θα μπορούσε να λείπει απ’ αυτή τη λίστα, αυτή η μυσταγωγική εκδοχή του “Stagger Lee”, ίσως η μοναδική απόδειξη που χρειάζεται κάποιος για να καταλήξει πως ο Nick Cave είναι ο κορυφαίος frontman των ημερών μας.

Πληροφορίες:

Τετάρτη, 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού: To Release Athens υποδέχεται τους σπουδαίους Nick Cave & The Bad Seeds, τον κορυφαίους post-rockers Mogwai και το επόμενο μεγάλο γκρουπ του post punk, Fontaines D.C.

Εισιτήρια: https://www.releaseathens.gr/event/nick-cave/

Μην χάσετε την ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε τις ειδικές προσφορές, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ημέρες του Release Athens 2022, σε προνομιακή τιμή.

https://www.releaseathens.gr/prosfores/

Όλες οι πληροφορίες (lineup, τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο www. releaseathens.gr