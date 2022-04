Ρωσικό αεροσκάφος έκανε πτήση... 15.000 χιλιομέτρων για να πάρει διπλωμάτες από Ελλάδα και Ισπανία

Το ρωσικό αεροσκάφος χρειάστηκε να κάνει πολλές παρακάμψεις λόγω των απαγορεύσεων στον εναέριο χώρο ευρωπαϊκών χωρών.

Η Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, έχει υποστεί κυρώσεις. Αυτό ανάγκασε ένα αεροσκάφος να κάνει πτήση 15.000 χιλιομέτρων για να πάρει διπλωμάτες από Ελλάδα και Ισπανία.

Συγκεκριμένα, η χώρα μας και η Ισπανία απέλασαν πρόσφατα Ρώσους διπλωμάτες από τις πρωτεύουσές τους και η Ρωσία έστειλε αεροσκάφος για να τους παραλάβει.

Λόγω των απαγορεύσεων που έχουν επιβάλλει ευρωπαϊκές χώρες στις ρωσικές πτήσεις, το αεροσκάφος τους χρειάστηκε να κάνει τεράστιες παρακάμψεις, ώστε να καταφέρει να τους πάρει.

Σύμφωνα με το flightradar24.com, το αεροσκάφος έκανε μια πτήση 15.163 χιλιομέτρων για να μεταφέρει τους διπλωμάτες στη χώρα τους.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, πως και η Ελλάδα και η Ισπανία, έκαναν εξαίρεση και άφησαν το αεροπλάνο να εισέλθει στον εναέριο χώρο τους ώστε να παραλάβει τους διπλωμάτες, κάτι που οι υπόλοιπες χώρες δεν επέτρεψαν, οπότε και χρειάστηκε να κάνει αρκετές... βόλτες στον αέρα για να καταφέρει να προσεγγίσει το ελληνικό και το ισπανικό αεροδρόμιο.

