Τον πλάκωσε στις μπουνιές επειδή ακούμπησε την κοπέλα του: «Δεν μπορείς να την ακουμπάς έτσι. Θα σε σκοτώσω» (vid)

Αδιανόητο ξύλο στον Καναδά στο περιθώριο αγώνα χόκεϊ, όταν ένας άνδρας φέρεται να ακούμπησε την κοπέλα ενός νεαρού.

Ξέφυγε τελείως η κατάσταση στις κερκίδες του γηπέδου χόκει των Maple Leafs στον αγώνα με τους Washington Capitals, όπως μπορείτε να δείτε και στο video που έχει γίνει viral στο Twitter.

Αν και δεν έχει καταγραφεί η αρχή του καυγά μεταξύ των δύο φιλάθλων από τα λεγόμενα του νεαρού φαίνεται πως ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας, ακούμπησε κάπως ανάρμοστα την κοπέλα του, με αποτέλεσμα να υπάρξει η έκρηξη.

Τον έχει σπρώξει και έχει «κλειδώσει» κάθε αντίδρασή του, καθώς με τον τρόπο που έχει καθίσει πάνω του, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο από το να δέχεται τις μπουνιές στο πρόσωπο, την ώρα που του φωνάζει: «Θα σε σκοτώσω», ενώ όταν μπήκαν στη μέση οι ψυχραιμότεροι για να μην ξεφύγει η κατάσταση τους έλεγε: «Δεν μπορείς να ακουμπάς τα κορίτσια έτσι. Δεν είμαι μαχητής, δεν θα τον χτυπήσω άλλο».

Σύμφωνα με το TMZ που ανέδειξε το θέμα, δεν έχει τοποθετηθεί για τον καυγά, ούτε η ομάδα, ούτε η αστυνομία του Τορόντο.

Things got a little out of hand at the leafs game last night after a grown man allegedly put his hand on a girl which led to this fight pic.twitter.com/NZFI4JDXuH