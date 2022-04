Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικός στο Μίσιγκαν σκοτώνει αφροαμερικανό (vid)

Αστυνομικός στις ΗΠΑ πυροβόλησε και σκότωσε εν ψυχρώ αφροαμερικανό.

Ένα σοκαριστικό βίντεο έχει έρθει στην δημοσιότητα από ένα περιστατικό που σημειώθηκε στις 4 Απριλίου στο Μίσικγκαν των ΗΠΑ. Σε αυτό φαίνεται ένας αστυνομικός να είναι πάνω στην πλάτη ενός αφροαμερικανού, ο οποίος παρόλο που προβάλλει αντίσταση, είναι ακινητοποιημένος. Τότε ο αστυνομικός αντί να του περάσει χειροπέδες, βγάζει το όπλο και τον εκτελεί εν ψυχρώ.

Newly released video shows a Grand Rapids (MI) police officer shooting unarmed 26 yo Patrick Lyoya while he was on the ground & facing away from the officer! Patrick never used violence against this officer even though the officer used violence against him in several instances. pic.twitter.com/5vNSWDYUpz