Συνελήφθη κύριος ύποπτος για την επίθεση στο μετρό της Νέας Υόρκης: Είχε ανεβάσει πολλά βίαια περιστατικά για το μετρό της ΝΥ

Ο 62χρονος συνδέεται με το φορτηγάκι που βρήκαν οι αρχές και στο οποίο ανακάλυψαν ένα ημιαυτόματο όπλο των 9 χιλιοστών με γεμιστήρες, ένα τσεκούρι και χειροβομβίδες καπνού.

Στη σύλληψη του 62χρονου Frank R James, προχώρησε η αστυνομία, ως κύριου υπόπτου για το αιματηρό περιστατικό στο μετρό της Νέας Υόρκης με τους πυροβολισμούς. Οι αμερικανικές αρχές έχουν βρει ένα φορτηγάκι το οποίο συνδέεται με το βίαιο περιστατικό και που φέρεται να έχει νοικιαστεί στον 62χρονο.

