Πολλοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν και εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν σε έναν σταθμό του μετρό της Πόλης της Νέας Υόρκης, μετέδωσαν σήμερα (12/4) τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πηγές της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Υόρκη, καθώς υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς σε σταθμό του μετρό στο Μπρούκλιν και πολλά άτομα δέχθηκαν τα πυρά.

NYPD investigating possible explosion in Brooklyn subway station during morning rush hour https://t.co/KrVcVZrfsK pic.twitter.com/BsggS6kwAZ — New York Post (@nypost) April 12, 2022

Σύμφωνα με το ABC, αρκετοί φαίνεται να έχουν πυροβοληθεί στον σταθμό του μετρό 36th Street στο Sunset Park και τουλάχιστον ακόμη ένα άτομο στον σταθμό 25th Street στο Greenwood Heights. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 13 τραυματίες.

⚠️🇺🇸#URGENT: Several people shot and multiple explosives found at New York City subway station#Brooklyn l #NY

Police confirm explosive devices are present at the 36th Street station. Several people are down. Trains are being halted.

More information as it becomes available! pic.twitter.com/9HFIY2SSOP — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) April 12, 2022

At least 5 ppl shot at Brooklyn, NY subway station. https://t.co/8CMy1Lphvd April 12, 2022

BREAKING: Multiple people were shot at a subway station in Brooklyn, New York, the city fire department said. A photo from the scene showed people tending to bloodied passengers lying on the floor station. Further details were not immediately available. https://t.co/RyGtLyxckm — The Associated Press (@AP) April 12, 2022

Νωρίτερα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πολλοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν και εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν σε αυτό τον σταθμό προσθέτοντας ότι κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί.

«Στις 8:27, η αστυνομία κλήθηκε για ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης με ένα άτομο που χτυπήθηκε από σφαίρα στο μετρό» στο Μπρούκλιν, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, που ζήτησε από το κοινό να αποφύγει την περιοχή.

Το περιστατικό συνέβη στον σταθμό του μετρό 36th Street στο Σάνσετ Παρκ του Μπρούκλιν. Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Πόλης της Νέας Υόρκης δήλωσε στο Reuters ότι αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.