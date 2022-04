Δασκάλα ηρωίδα: Η στιγμή που η δασκάλα σώζει από πνιγμό μαθητή που κατάπιε καπάκι από μπουκάλι (vid)

Η απίστευτη ψυχραιμία της Τζανίς Τζένκινς έσωσε τον μαθητή της από πνιγμό, με το περιστατικό να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας.

Ένα απίστευτο βίντεο με τη στιγμή που μία δασκάλα σώζει από πνιγμό έναν μαθητή της, έφερε στην δημοσιότητα το ΑBC.

Αυτό έλαβε χώρα στο East Orange Community Charter School, όταν ένα μικρό αγόρι προσπάθησε να ανοίξει με το στόμα του το μπουκάλι με το νερό, όμως όταν ξεσφηνώθηκε το κατάπιε...

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video από την κάμερα ασφαλείας, ο μαθητής αμέσως κατάλαβε τι έχει συμβεί και αφού δεν κατάφερε να το βγάλει μόνος του, τρέχει προς την Τζανίς Τζένκινς, η οποία αντιδρά με μεγάλη ψυχραιμία.

Χωρίς να πανικοβληθεί γύρισε πλάτη τον μικρό και με την μέθοδο Χάιμλιχ τον πίεσε στο σωστό σημείο για να ανέβει ο αέρας και να βγάλει το καπάκι, όπως και έγινε.

«Έδειχνε τον λαιμό του και ήταν εντελώς . Δεν μπορούσε να μιλήσει, οπότε τότε απλά τον γύρισα και έκανα τη μέθοδο Χάιμλιχ», είπε χαρακτηριστικά η δασκάλα που πλέον έχει τον τίτλο της ηρωίδας στις ΗΠΑ.

