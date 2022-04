Το Netflix εφαρμόζει νέο μηχανισμό για να δηλώσετε τις σειρές που λατρεύετε

Νέα επιλογή για να βοηθήσετε ακόμη περισσότερο το αλγόριθμο.

Το Netflix, όπως και άλλες παρόμοιας λογικής υπηρεσίες, χρησιμοποιούν έναν αλγόριθμο για να προβάλλουν στον χρήστη αυτό που του αρέσει, ωστόσο φαίνεται πως -από συνήθεια- αρκετοί πατάμε ότι μας αρέσουν πράγματα που απλά μάς κεντρίζουν το ενδιαφέρον.

Αυτό το θέμα καλείται να λύσει η δημοφιλής πλατφόρμα video streaming και έτσι από σήμερα παρουσιάζει ένα νέο μηχανισμό, αυτό του διπλού Thumb Up. Σε κάθε σειρά ή ταινία του Netflix θα υπάρχει πλέον το κλασικό Thumb Up (που λειτουργεί στη λογική του «Μου αρέσει») και το κλασικό Thumb Down («δεν μου αρέσει»), αλλά πλέον προστίθεται και η λειτουργία Love This «το λατρεύω». Αυτή απεικονίζεται από δύο Thumbs Up, δηλαδή δύο δάχτυλα που δείχνουν προς τα πάνω.

Mε αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να δηλώσετε παραγωγές που πραγματικά ξεχωρίζουν στην καρδιά σας και έτσι να βοηθήσετε και το Netflix να σας σερβίρει αντίστοιχο περιεχόμενο.

Η υπηρεσία είχε μέχρι και το 2017 ένα σύστημα αξιολόγησης με αστεράκια που μετατράπηκε σε αυτό που ξέραμε μέχρι χθες με τα Thumbs Up/Down.

H νέα λειτουργία είναι ήδη διαθέσιμη μέσω του site του Netflix, αλλά και σε smart TVs και στις σχετικές εφαρμογές σε φορητές συσκευές με iOS και Android.