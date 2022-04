Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ πήρε γαμήλιο δώρο στον γιο του Μπρούκλιν, αξίας $500.000

Μια Jaguar XK140 του 1954 ήταν το γαμήλιο δώρο του Ντέιβιντ Μπέκαμ στον γιο του Μπρούκλιν.

Ο Ντέβιντ Μπέκαμ πάντρεψε τον μεγάλο του γιο Μπρούκλιν, σε μια γαμήλια τελετή που έγινε στη Φλόριντα των ΗΠΑ και κόστισε περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια.

Ο πρώην άσος του αγγλικού ποδοσφαίρου έκανε και ένα πανάκριβο γαμήλιο δώρο στον γιο και τη νύφη του, αξίας 500.000 δολαρίων. Συγκεκριμένα το δώρο ήταν μια ανακαινισμένη και ηλεκτρική Jaguar XK140 του 1954, την οποία ο Ντέιβιντ ανακατασκεύασε για την χαρίσει στους νεόνυμφους.

Κατά την διάρκεια της γαμήλιας τελετής κυκλοφόρησαν και φωτογραφίες με το νέο ζευγάρι να κάνει βόλτες με την Jaguar έξω από το κτήμα Palm Beach που έγινε ο γάμος.

On tomorrow's front page: Brooklyn Beckham takes his bride for a ride in a classic car today - in their first sighting as newlyweds. https://t.co/qZKZW43ZZ4 pic.twitter.com/QcIhKrYk1s

Ο 46χρονος πρώην ποδοσφαιριστής απευθύνθηκε στην εταιρεία ανακατασκευής Lunaz για την ανανέωση της παλιάς Jaguar XK140. Ο Μπέκαμ είναι επενδυτής της συγκεκριμένης εταιρείας από τον Ιούνιο του 2021 με ποσοστό 10%.

Μάλιστα, ζήτησε από την εταιρεία να βάψει γαλάζια την Jaguar και το χρώμα να είναι μοναδικό και μυστικό. Η ανακατασκευή του αυτοκινήτου χρειάστηκε αρκετές ώρες εργασίας και συνολικά απασχόλησε μια ομάδα 120 ατόμων. Η Lunaz είναι μια εταιρεία, η οποία αντικαθιστά τους κινητήρες που μολύνουν την ατμόσφαιρα με μπαταρίες μηδενικών εκπομπών καυσαερίων και ηλεκτρικούς κινητήρες.

Ο David Lorenz, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Lunaz, δήλωσε: «Δημιουργώντας αυτήν την όμορφη, γαλάζια Jaguar XK140, έχουμε την τιμή να γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ της επαγγελματικής ζωής του Ντέιβιντ Μπέκαμ, ως επενδυτή της Lunaz, με την οικογενειακή του ζωή».

Λίγο πριν την παραδώσει στο νεόνυμφο ζευγάρι, ο Ντέιβιντ εθεάθη μέσα στη Jaguar να κάνει βόλτα με την σύζυγό του Βικτώρια.

Brand it like Beckham! Cheeky David plugs vintage car restoration company at son Brooklyn's Miami wedding by driving their $500,000 1954 Jaguar - after investing 10 percent in the business last year! https://t.co/YMZwgQcvYE pic.twitter.com/vzWUYfYGWx