Τρομακτική πρόβλεψη από Τσόμσκι: «Πλησιάζουμε το πιο επικίνδυνο σημείο της ανθρώπινης ιστορίας»

Ο 94χρονος Νόαμ Τσόμσκι σχολιάζει με καυστικό τρόπο τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την υποκριτική στάση των ΗΠΑ.

Έχοντας δει πολλά τα μάτια του και αποτελώντας έναν από τους ριζοσπαστικούς σχολιαστές της σοβαρής επικαιρότητας, τα όσα λέει ο Νόαμ Τσόμσκι πάντα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Πόσω μάλλον από τη στιγμή που αφορούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και το πως προέκυψε η απόφαση του Βλάντιμιρ Πούτιν να εισβάλει στην γειτονική χώρα.

«Το πρώτο άρθρο που έγραψα για την σχολική εφημερίδα ήταν για την πτώση της Βαρκελώνης (σ.σ. 1939)», είπε στο «The New States Man» και στον George Eaton, μιλώντας για τη σκιά του φασισμού που άρχισε να απλώνεται σε όλο τον κόσμο και έκτοτε η κατάσταση όχι απλά δεν έχει βελτιωθεί, αλλά γίνεται χειρότερη με την κλιματική αλλαγή και έναν μεγάλη πυρηνικό πόλεμο.

