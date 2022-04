Οι Ουκρανοί με την εφαρμογή «Find My iPhone» βλέπουν που βρίσκονται οι Ρώσοι μέσω κινητών που έκλεψαν

Οι Ουκρανοί αξιοποιούν προς όφελός τους ακόμα και τα κινητά που τους έκλεψαν οι Ρώσοι.

Η τεχνολογία βρίσκεται στις «υπηρεσίες» του πολέμου και οι Ουκρανοί κοιτάνε να εκμεταλλευτούν προς όφελός τους κάθε πτυχή αυτής. Έτσι λοιπόν, μετά τα πολλά πλιάτσικο που έχουν κάνει οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί κοιτάνε να βρουν τα στίγματα στα κινητά που έχουν κλέψει οι εισβολείς, οπότε μέσα από αυτά βρίσκουν και τις θέσεις του εχθρού.



Οι Ουκρανοί χρησιμοποιούν μια δημοφιλή εφαρμογή της Apple για να βρουν τις κλεμμένες συσκευές τους, το «Find My iPhone», η οποία βοηθά στη χαρτογράφηση της υποχώρησης των Ρώσων από πολλές πόλεις, σε πραγματικό χρόνο.

«Οι Ουκρανοί εντοπίζουν τις συσκευές τους, στην περιοχή Homiel της Λευκορωσίας, όπου μέρος του ρωσικού στρατού υποχώρησε», έγραφε σε ένα tweet του ο Franak Viačorka, Ανώτερος Σύμβουλος της Sviatlana.

Ukrainians are locating their devices on the territory of the Homiel region, Belarus, where part of the Russian army retreated. pic.twitter.com/JsdhltRZ5E