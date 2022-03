Συνελήφθη στο Λας Βέγκας ο γιος του Λιακουνάκου: Φέρεται να έκλεψε Bitcoin 500.000 δολαρίων

Σε απάτη με bitcoin ύψους 500.000 δολαρίων στις ΗΠΑ φέρεται να εμπλέκεται ο Φίλιππος Λιακουνάκος.

Ο 23χρονος Φίλιππος Λιακουνάκος, γιος του Θωμά και της Νατάσας Λιακουνάκου, συνελήφθη στο Λας Βέγκας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, της Las Vegas reviewjournal, ήταν παίκτης πόκερ και κατηγορείται για απάτη με έμπορο κρυπτονομισμάτων σε Bitcoin.

A Las Vegas poker player has been arrested for stealing $500,000 worth of Bitcoin from a cryptocurrency trader.



Be careful out there.