Παράσημο στον Ουκρανό στρατιώτη που είπε «άντε γ@μησ#%» σε ρωσικό πλοίο (vid)

Παρασημοφορήθηκε ο Ουκρανός συναριοφύλακας που φέρεται να είπε «άντε γ@μησ#%» σε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, ενώ υπερασπιζόταν ένα νησί.

Ο Ρόμαν Χριμπόφ, Ουκρανός συνοριοφύλακας, υπηρετούσε στο Φιδονήσι όταν αυτό δέχθηκε από ρωσικό βομβαρδισμό από αέρος και θαλάσσης στις 24 Φεβρουαρίου.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι 13 συνοριοφύλακες έχασαν τη ζωή τους αφού αρνήθηκαν να παραδώσουν το νησί, ωστόσο στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι τους είχαν αιχμαλωτίσει. Όταν τούς ζητήθηκε να καταθέσουν τα όπλα, οι στρατιώτες λέγεται ότι απάντησαν σε έναν αξιωματικό του ρωσικού πολεμικού πλοίου «Ρωσικό πολεμικό πλοίο, άντε γ…».

Η φράση αποτέλεσε σύνθημα συσπείρωσης για τους υπερασπιστές της Ουκρανίας και μνημονεύεται σε γραμματόσημο από την ουκρανική ταχυδρομική υπηρεσία.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας είπε ότι ο Χριμπόφ απελευθερώθηκε από τη ρωσική αιχμαλωσία και τώρα βρίσκεται στο Τσερκάσι, με τις τοπικές αρχές να τον παρασημοφορούν για τις υπηρεσίες του.

