Η απάντηση των Ουκρανών που φυλάνε το Φιδονήσι: «Ρώσικο πλοίο, άντε γ@μ#@$σου» (vid)

Η θαραλλέα απάντηση που έδωσαν 13 Ουκρανοί στρατιώτες στο Φιδονήσι στους Ρώσους που τους ζήτησαν να παραδοθούν.

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο φέρεται να είναι από επικοινωνία που είχαν μέσω ασυρμάτου οι Ουκρανοί στρατιώτες που ήταν στο Φιδονήσι του Εύξεινου Πόντου που ανήκει στην χώρα τους και βρίσκεται στα σύνορα με την Ρουμανία κοντά στο Δέλτα του Δούναβη.

Το συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας, το πλησίασε ένα Ρωσικό πολεμικό πλοίο, από το οποίο ο αξιωματούχος του, φαίνεται να τους λέει: «Φιδονήσι. Είμαστε Ρώσικο πολεμικό πλοίο. Σας προτείνω να καταθέσετε τα όπλα και να παραδοθείτε. Ειδάλλως θα χτυπηθείτε. Λαμβάνετε».

Τότε ακούγεται ένας Ουκρανός να λάει στον άλλον «να του πω να πάει να γ@μ!θει;» και μετά από λίγο ακούγεται η απάντηση που δίνει: «Ρώσικο πολεμικό πλοίο. Άντε γ@μ!σου».

Κάτι που προκάλεσε το χτύπημα των Ρώσων, με αποτέλεσμα και οι 13 στρατιώτες να σκοτωθούν.

Russian warship: "I suggest you lay down your arms and surrender, otherwise you'll be hit"



Ukrainian post: "Russian warship, go fuck yourself"



All 13 service members on the island were killed. pic.twitter.com/sQSQhklzBC