Τρομερός πρόεδρος της Σερβίας στα εγκαίνια της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, χαιρετάει το απόλυτο… τίποτα (vid)

Στην επίσημη πρώτη διαδρομή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, ο Σέρβος πρόεδρος δεν σταματάει να χαιρετάει, μόνο που δεν υπάρχει… κανείς!

Συνηθίζουν οι πολιτικοί, όταν περνάνε από δημόσιους δρόμους με τα αυτοκίνητά τους ή όταν προσέρχονται στο συγκεντρωμένο πλήθος, να χαιρετάνε παρατεταμένα προς «τέρψιν» και «τιμή» των ψηφοφόρων-πολιτών τους. Ο πρόεδρος της Σερβίας όμως το πήγε σε άλλο επίπεδο…

Στα εγκαίνια της νέας σιδηροδρομικής γραμμής- για την οποία προφανώς περίμενε πλήθος κόσμου στις αποβάθρες να αποθεώνει το νέο έργο- και κατά το πρώτο επίσημο δρομολόγιο, ο πρόεδρος της Σερβίας δεν σταματάει να χαιρετάει. Προς στιγμήν, παρασύρεται και ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ωστόσο δείχνει στη συνέχεια να μπερδεύεται.

Χαιρετάει στις αποβάθρες, σε ένα πάρκο μετά πάνω από το οποίο περνάει το τρένο, γενικότερα καθ΄όλη τη διαδρομή. Μόνο που υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα: Δεν υπάρχει ψυχή! Δεν υπάρχει κανείς στις αποβάθρες που να χαιρετάει τον Σέρβο πρόεδρο, ούτε στο πάρκο, το οποίο μάλιστα φαίνεται στο βάθος.

Το πρόβλημα (για τον Σέρβο πρόεδρο) μεγεθύνεται, καθώς από πίσω του υπάρχει κάμερα που καταγράφει το… αστείο του όλου πράγματος.

Serbian President waving at nobody pretending there's a crowd gathered there to celebrate the new railway line is one of the best metaphors for politican-voter interactions I've seen in a long while pic.twitter.com/oYOvmkb1R9