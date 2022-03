To PS Plus αλλάζει μορφή και έρχεται τον Ιούνιο με 700+ games

Με τρεις επιλογές σε ό,τι αφορά τη συνδρομή για τους κατόχους κονσολών PlayStation.

O πρόεδρος και CEO της Sony Interactive Entertainment ανακοίνωσε μέσω ενός νέου blog post πως το PS Plus, η συνδρομητική υπηρεσία της Sony, ανανεώνεται και έρχεται με αρκετό έξτρα περιεχόμενο τον Ιούνιο και χαρακτηριστικά του PS Now. Το νέο PS Plus θα προσφέρεται σε τρία διαφορετικά πακέτα που είναι τα εξής.

PlayStation Plus Essential: Το πακέτο θα προσφέρει τα χαρακτηριστικά του PS Plus, όπως 2 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα, αποκλειστικές προσφορές, χώρο αποθήκευσης στο cloud και πρόσβαση στο online multiplayer. H τιμή του ορίζεται στα €8,99 το μήνα, στα €24,99 το τρίμηνο ή στα €59,99 το χρόνο.

PlayStation Plus Extra: Το πακέτο περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του PlayStation Plus Essential μαζί με πρόσβαση σε έως και 400 games PS4 και PS5 από τα studios της Sony και τρίτους συνεργάτες σε downloadable μορφή. H τιμή του ορίζεται στα €13,99 το μήνα, στα €39,99 το τρίμηνο ή στα €99,99 το χρόνο.

PlayStation Plus Premium: Το πακέτο περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά των Essential και Extra, καθώς και έως άλλα 340 games από το PS3 μέσω cloud streaming, έναν κατάλογο κλασικών παιχνιδιών από τα PlayStation, PS2 και PSP σε μορφή downloadable ή streaming (σε PC, PS4 και PS5) και δοκιμαστικές εκδόσεις περιορισμένου χρόνου για παιχνίδια έτσι ώστε να γίνεται δοκιμή εντός τίτλου πριν την αγορά του. H τιμή του ορίζεται στα €16,99 το μήνα, στα €49,99 το τρίμηνο ή στα €119,99 το χρόνο.

Για χώρες (όπως η Ελλάδα) που δεν υποστηρίζεται το PS Now, άρα και το cloud streaming, θα υπάρχει το πακέτο PlayStation Plus Deluxe σε μειωμένη τιμή σε σχέση με το Premium και θα περιλαμβάνει κλασικά games από τα PlayStation, PS2 και PSP για download, μαζί με δοκιμαστικές εκδόσεις περιορισμένου χρόνου.

Στο λανσάρισμά της η υπηρεσία θα προσφέρει παιχνίδια όπως Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11, και Returnal. Μετά το λανσάρισμα του νέου PS Plus, η συνδρομή του PS Now θα σταματήσει να πωλείται ξεχωριστά.

Το λανσάρισμα του νέου PS Plus θα ξεκινήσει σε συγκεκριμένες αγορές της Ασίας τον Ιούνιο και θα ακολουθήσουν η Β. Αμερική και η Ευρώπη. Στόχος του PlayStation είναι η νέα μορφή του PS Plus να είναι διαθέσιμη σε όλες τις αγορές μέχρι τον Ιούνιο.