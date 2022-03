Σύντομα θα μπορείτε να απαντάτε στα Insta Stories με φωνητικό μήνυμα (pic)

Κάτι τέτοιο εκτιμάται πως θα ενεργοποιήσει σύντομα η Meta για τη δημοφιλή πλατφόρμα της.

Το Instagram άλλαξε πρόσφατα τον τρόπο που μπορείτε να απαντάτε στα stories και φαίνεται πως μία ακόμη σημαντική αλλαγή έρχεται σύντομα.

Σύμφωνα με τον developer Alessandro Paluzzi, που έχει ασχοληθεί έντονα με το reverse engineering εφαρμογών για την ανακάλυψη νέων χαρακτηριστικών, η Meta ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει την αποστολή φωνητικών μηνυμάτων ως απάντηση σε Insta Stories.

Μάλιστα, ανέβασε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter και μια σχετική φωτογραφία που δείχνει τις επιλογές που έχει ο χρήστης για άμεση απάντηση σε ένα story.

Πέραν των κλασικών emoticons που βλέπουμε στο κεντρικό επάνω τμήμα, θα υπάρχει και η επιλογή αποστολής ηχητικού μηνύματος, όπως βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης με την ένδειξη του σχετικού μικροφώνου.

Το πότε θα ενεργοποιηθεί αυτός ο μηχανισμός δεν το γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή και αναμένουμε περισσότερα.

Προς το παρόν, πάντως, η Meta δεν παίρνει θέση για το ζήτημα.

#Instagram is working on the ability to reply to Stories with voice messages pic.twitter.com/6fQNSxB04e