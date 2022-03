«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαντλίν Ολμπράιτ.

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών, η Μαντλίν Ολμπράιτ, η Αμερικανίδα διπλωμάτης και πολιτικός, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Μαντλίν Ολμπράιτ υπηρέτησε στο αξίωμα την περίοδο 1997-2001, επί προεδρίας του Μπιλ Κλίντον.

#BREAKING Former US top diplomat Madeleine Albright dead at 84: family pic.twitter.com/YShTEDut2j