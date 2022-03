Ο Τσετσένος διοικητής που έχει μπει στο μάτι του Πούτιν, πάει Ουκρανία να πολεμήσει τους Ρώσους εισβολείς

Η ομάδα Ajnad al-Kavkaz, που θεωρούνταν η πιο επιτυχημένη ​​στη Συρία από τον Βόρειο Καύκασο, δραστηριοποιείται και πάλι.

Την ώρα που οι Τσετσένοι «πιστοί» του Βλάντιμιρ Πούτιν κάνουν ένα επικοινωνιακό παιχνίδι και φαίνεται πως βρίσκονται 10 χλμ. μακριά από το κέντρο του Κιέβου, λέγοντας στους Ουκρανούς, «μην μας ψάχνετε, θα σας βρούμε εμείς», ο ανεξάρτητος δημοσιογράφος Neil Hauer (με ρεπορτάζ για Συρία, Ρωσία και Καύκασο) αναφέρει πως ο βετεράνος Τσετσένος διοικητής Rustam Azhiev (γνωστός κι ως Abdulhakim al-Shishani) είναι καθ' οδόν για την Ουκρανία για να πολεμήσει τις ρωσικές δυνάμεις στο πλευρό των Ουκρανών!

Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιτίθεται στον πρόεδρο της Ρωσίας και κατ’ επέκταση στον αρχηγό των Τσετσένων που έχει ταχθεί πιστά στο πλευρό του Πούτιν, καθώς το ίδιο είχε κάνει και το 2012 στη Συρία, όντας επικεφαλής της παραστρατιωτικής ομάδας του Ajnad al-Kavkaz (Στρατός Κατακτητών. Τότε, ο Πούτιν είχε δώσει εντολή στα στρατεύματά του να πολεμήσουν στο πλευρό του προέδρου της Συρίας Άνταντ, με τον Azhiev να πολεμάει πλάι στους αντάρτες.

Ο Τσετσένος Dagestani και άλλοι μαχητές από την περιοχή του Βόρειου Καυκάσου της Ρωσίας (και το φαράγγι του Πανκίσι που κατοικείται από Τσετσένους της Γεωργίας) είχαν σχηματίσει μερικές από τις πιο τρομερές ομάδες ανταρτών, που πήραν μέρος στις μάχες της Συρίας. Το 2012 μάλιστα ένας από τους διοικητές, ο Salahuddin Shishani, πήγε στη Συρία για να δημιουργήσει δεσμούς με τους τζιχαντιστές εκεί.

Azhiev's group in Syria, Ajnad al-Kavkaz, participated in many rebel offensives against Russian-backed Assad regime forces from 2012-2017. They've been dormant ever since, but this war is an opening for many Chechen veterans of Syria to continue the fight. https://t.co/blDoJKo7OL