Το νέο A16 chip της Apple θα έρθει μόνο στα iPhone 14 Pro

Διαφορετική προσέγγιση στα διάφορα μοντέλα της νέας σειράς, σύμφωνα με αναλυτή.

Ο γνωστός αναλυτής Ming-Chi Kuo, που έχει πάντα καλή πληροφόρηση στα της Apple, σημείωσε σε νέα του ανάρτηση πως η Apple θα κινηθεί διαφορετικά στις επόμενες ναυαρχίδες της. Συγκεκριμένα, τα iPhone 14 θα διατηρήσουν το τωρινό A15, ενώ τα iPhone 14 Pro και iPhone 14 Pro Max θα προσφέρουν ακόμη πιο υψηλές επιδόσεις, φιλοξενώντας στο εσωτερικό τους το νέο SoC της ίδιας της Apple.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX