Καταληψίες μπήκαν στο σπίτι Ρώσου ολιγάρχη στο Λονδίνο

Καταληψίες κρέμασαν σε έπαυλη ολιγάρχη, πανό κατά της Ρωσίας και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Την έπαυλη ενός Ρώσου ολιγάρχη στο Λονδίνο έχουν καταλάβει καταληψίες, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία. «Η αστυνομία κλήθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας σε μια κατοικία στην πλατεία Belgrave. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι πολλά άτομα βρίσκονταν εκεί και είχαν κρεμάσει πανό στα παράθυρα του επάνω ορόφου. Οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο», ανέφερε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Σύμφωνα με φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο Twitter, οι καταληψίες έχουν κρεμάσει δύο πανό, ένα κόκκινο και ένα γαλάζιο και λίγο πιο ψηλά μια σημαία της Ουκρανίας. Το γαλάζιο πανό γράφει: «Αυτή η ιδιοκτησία απελευθερώθηκε», ενώ το κόκκινο αναφέρει: «Πούτιν τράβα γ...».

Squatters in London have occupied a Russion Oligarchs mansion - 5 Belgrave Square. Cops have maintained a presence outside, and support is welcomed. pic.twitter.com/hNUllzQGtL