Σοκαριστικός τραυματισμός του Big E στο Smackdown: Έσπασε τον αυχένα, τον πήραν με φορείο (vid)

Το suplex του Ridge Holland στον Big E είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του, με αποτέλεσμα να φύγει με φορείο από το Smackdown.

Με έναν σοβαρό τραυματισμό που θα μπορούσε να είναι και χειρότερος, συνοδεύτηκε το χθεσινό Friday Night SmackDown, το οποίο έγινε στην Αλαμπάμα.

Στο πρόγραμμά του, μεταξύ άλλων, ήταν και η μάχη των Big E-Kofi Kingston με το δίδυμο των Sheamus-Ridge Holland.

Εκεί λοιπόν, σε κάποια στιγμή, η μάχη είχε μεταφερθεί εκτός ρινγκ με τον Ridge Holland να έχει πιάσει τον Big E και να τον ρίχνει στο έδαφος με ένα suplex, το οποίο όμως δεν έγινε όπως συνήθως.

Holy shit man Big E got a broken neck for this. Prayers to him. He's the most positive superstar ever 🙏pic.twitter.com/AxcqZeoPyO