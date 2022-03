Ο απίθανος τρόπος που ο Πούτιν έκανε πρόταση γάμου: Η Lyudmila νόμιζε πως την χώριζε (vid)

Η αποκαλυπτική ιστορία της Lyudmila Shkrebneva, όπως μεταφέρεται στο βιβλίο «First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia's President».

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν είναι και από τους πιο εύκολους ανθρώπους στον κόσμο. Αυτό δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις, καθώς όλα όσα έχουν έρθει στην δημοσιότητα για την προσωπική ζωή του Ρώσου προέδρου, το καταδεικνύουν με κατηγορηματικό τρόπο.

Εξαίρεση, δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ούτε ο τρόπος με τον οποίο παντρεύτηκε. Για την ακρίβεια, ο τρόπος με τον οποίο της έκανε πρόταση γάμου και ο οποίος περιγράφεται στο βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει εδώ και πολλά χρόνια «First Person: An Astonishingly Frank Self-Portrait by Russia's President» και το οποίο περιλαμβάνει συνεντεύξεις τόσο του ίδιου, όσο και ανθρώπων που ανήκουν στον στενό του κύκλο.

Μεταξύ αυτών που μιλούν είναι και η πρώην σύζυγός του, την οποία έχει χωρίσει από το 2013, η Lyudmila Shkrebneva, με την οποία ο Πούτιν απέκτησε δύο κόρες, την Mariya και την Yekaterina.

Όπως αποκάλυψε λοιπόν, τον μελλοντικό πρόεδρο της Ρωσίας τον γνώρισε σε ένα διπλό ραντεβού, στο οποίο εμφανίστηκε με όχι και τόσο εντυπωσιακό ντύσιμο, όμως παρόλα αυτά διατήρησαν επαφές και κατέληξαν να είναι ζευγάρι.

Περίπου 3,5 χρόνια μετά λοιπόν, οι δυο τους κάθονταν στο σπίτι και η 64χρονη σήμερα Lyudmila περιγράφει τον περίεργο τρόπο που της έκανε πρόταση γάμου. «Μου λέει "Ξέρεις τι άνθρωπος είμαι μέχρι σήμερα. Γενικά δεν είμαι εύκολος". Έκανε την αυτοκριτική του. Εξήγησε πως ήταν τύπος που προτιμά την σιωπή και πως μπορεί να προσβάλει κάποιους ανθρώπους. Μου έλεγε πως ήταν ένας επικίνδυνος σύντροφος, ενώ συνέχισε λέγοντας πως "Εδώ και 3,5 χρόνια, θα έχεις αποφασίσει". Ακουγόταν λες και ήθελε να χωρίσουμε. "Ναι, έχω αποφασίσει" του είπα για να μου πει εκείνος ένα διστακτικό "Ναι;". Τότε σιγουρεύτηκα πως ήθελε να χωρίσουμε. Εκείνος όμως μου είπε "Οπότε αφού είναι έτσι, σε αγαπώ και θέλω να παντρευτούμε". Με εξέπληξε αυτό που είπε».

Από το 2014 που βγήκε και επίσημα το διαζύγιό τους μέχρι σήμερα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν έχει παντρευτεί ξανά, αλλά φήμες τον θέλουν να είναι σε σχέση με την κάτοχο του χρυσού μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Αλίνα Καμπάεβα.