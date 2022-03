Μπάιντεν: «Θα χτυπήσουμε σκληρότερα τον Πούτιν» (vid)

Ο Αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε στην Ρωσία σκληρότερες κυρώσεις.

Την ανάκληση του καθεστώτος του «πιο ευνοημένου κράτους» για τη Ρωσία ανακοίνωσε επισήμως σε διάγγελμά του ο Τζο Μπάιντεν, καταφέρνοντας νέο σοβαρό οικονομικό πλήγμα στη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι θα απαγορευτούν οι εισαγωγές διαμαντιών, χαβιαριού και βότκας. Η επιβολή μεγάλων δασμών, αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά το ρωσικό εμπόριο στις ΗΠΑ. «Θα χτυπήσουμε σκληρότερα τον Πούτιν, γιατί οι ΗΠΑ και οι στενότεροι σύμμαχοι μας λειτουργούμε ομόφωνα» διεμήνυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ανακοίνωσε νέο πακέτο στήριξης της Ουκρανίας ύψους 13,6 δις δολαρίων. Θα στείλουμε χρήματα, φαγητό, υγειονομική βοήθεια αμυντικά όπλα στην Ουκρανία, αλλά δεν θα πολεμήσουμε εναντίον της Ρωσίας στην Ουκρανία αυτό θα σήμαινε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Ο ελεύθερος κόσμος ενώνεται για να αντιμετωπίσει τον Πούτιν», δήλωσε.

"The free world is coming together to confront Putin"



US President Biden announces new actions targeting Russia, banning imports of goods from the country including seafoods, vodka and diamondshttps://t.co/NbSGYKo4WI pic.twitter.com/M8g0DGpjMU