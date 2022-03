Κλείνουν «προσωρινά» τα 850 καταστήματα McDonald's στη Ρωσία, αλλά… θα συνεχίσουν να πληρώνονται οι 62.000 υπάλληλοι

Τα McDonald's προστίθενται στη μακρά λίστα των εταιρειών που παύουν τη λειτουργία τους στη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η αλυσίδα φαστ-φουντ McDonald’s Corp ανακοίνωσε σήμερα (8/3) ότι κλείνει προσωρινά τα εστιατόριά της στη Ρωσία και προστίθεται έτσι στη μακρά λίστα των δυτικών εταιρειών που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους στη χώρα αυτή μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε πάντως ότι θα συνεχίσει να καταβάλει τους μισθούς στους 62.000 υπαλλήλους της στη Ρωσία.



