Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε ο γ' γύρος διαπραγματεύσεων, σημειώθηκε «μικρή πρόοδος»

Ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ολοκληρώθηκε, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μικρές θετικές εξελίξεις σε ότι αφορά στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους. Όπως μεταδίδει το Skynews, από τις συνομιλίες σημειώθηκε «μικρή πρόοδος».

Κατά την έναρξη των διαπραγματεύσεων ο Ουκρανός διπλωμάτης και σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας, Μιχαΐλο Ποντόλιακ, κάλεσε σήμερα τη Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον αμάχων, κατά την έναρξη ενός τρίτου γύρου συνομιλιών με Ρώσους αξιωματούχους για την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

The third round of negotiations has ended. There are small positive subductions in improving the logistics of humanitarian corridors... Intensive consultations have continued on the basic political block of the regulations, along with a ceasefire and security guarantees. pic.twitter.com/s4kEwTNRhI