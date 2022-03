Καθυστερεί ξανά η κυκλοφορία του The Settlers από την Ubisoft

Η γαλλική εταιρεία πάει ακόμη πιο πίσω το αναμενόμενο PC game της.

Φαίνεται πως δεν είναι η μοίρα του The Settlers να επιστρέψει στο σήμερα της αγοράς, αφού η Ubisoft ανακοίνωσε πως πάει ακόμη μια φορά πίσω την κυκλοφορία του.

Το παιχνίδι ανακοινώθηκε το 2018 και είχε μπει πλέον σε σειρά για να βγει στην αγορά τις επόμενες εβδομάδες, αλλά το feedback της κοινότητας από την closed beta που «έτρεξε» αυτές τις μέρες δεν ήταν το αναμενόμενο και έτσι η γαλλική εταιρεία αποφάσισε και πάλι αλλαγή σχεδίων.

Υπενθυμίζεται πως το αρχικό πλάνο ήταν να βγει το παιχνίδι το φθινόπωρο του 2018, στη συνέχεια ανακοινώθηκε η κυκλοφορία του το 2020, έπειτα πήγε για το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς και μετά από αρκετούς μήνες σιγής, η Ubisoft ανακοίνωσε πως θα βγει στις 17 Μαρτίου 2022.

Τελικά ούτε αυτό θα ισχύσει και πλέον μένει να δούμε τι μας περιμένει.

Hello dear “The Settlers” fans, we would like to share an important update with you. pic.twitter.com/zxEXZS2pme