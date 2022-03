Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές είχαν κάνει γνωστό πως ο ρωσικός στρατός ενέτεινε την προσπάθειά του να καταλάβει την εγκατάσταση και ότι είχε αναπτύξει στην περιοχή πολλά άρματα μάχης.

Μέρος του εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας στη Ζαπορίζια (κεντρική Ουκρανία), του μεγαλύτερου του είδους του στην Ευρώπη, βρίσκεται στις φλόγες έπειτα από βομβαρδισμό του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της εγκατάστασης, ο Αντρίι Τουζ, και τον δήμαρχο της κοντινής πόλης Ενεργκοντάρ, ο Ντμίτρο Ορλόφ.

«Έπειτα από βομβαρδισμό των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του πυρηνικού εργοστασίου στη Ζαπορίζια, εκδηλώθηκε πυρκαγιά», ανέφερε ο Αντρίι Τουζ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό της εγκατάστασης στην πλατφόρμα Telegram.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρο Ορλόφ, στην περιοχή μαίνονται μάχες ανάμεσα σε ρωσικά στρατεύματα και ουκρανικές δυνάμεις και υπάρχουν απώλειες. Ο αιρετός δεν έδωσε λεπτομέρειες, ούτε κάποιον απολογισμό.

🇺🇦This is what the situation looks like at the Zaporizhzhya nuclear power plant (04/03/2022) pic.twitter.com/BtzAMKDM7T