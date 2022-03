Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκείνη την στιγμή μιλούσε στο βρετανικό κανάλι «4».

Οι Ρώσοι βομβάρδισαν τον πύργο τηλεπικοινωνιών στο Κίεβο, την στιγμή που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραχωρούσε συνέντευξη στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4.

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 4 ανήρτησε στο twitter το στιγμιότυπο, που ο πρόεδρος της Ουκρανίας μαθαίνει τον βομβαρδισμό στον πύργο.

“Work and sleep, that's it.”



Ukraine’s president Volodymyr Zelenskyy says he has only seen his family once since Russia invaded his country a week ago.



A Russian missile had just struck a TV tower by the Babyn Yar Holocaust memorial site in Kyiv as he spoke to reporters. pic.twitter.com/gSGJgkTTh5